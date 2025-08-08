Violenza sessuale su un bimbo di 5 anni, arrestato a Formia un 24 enne tunisino

FORMIA – E’ accusato di aver baciato e palpeggiato nelle parti intime un bambino di 5 anni, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Latina, sottoposto a fermo di indiziato di delitto, un ragazzo tunisino di 24 anni, per i reati di violenza sessuale ai danni di un minore e atti osceni in luogo pubblico.

I fatti, giovedì sera intorno alle 23.35, quando gli agenti del Commissariato di P.S. di Formia sono intervenuti nei pressi dello stabilimento balneare Lido S. Janni, in via Lungomare di Ferrara a Formia. Grazie alle prime informazioni acquisite e alle descrizioni dei presenti la polizia ha rintracciato e identificato l’autore, poi grazie all’acquisizione delle immagini dei sistemi di video-sorveglianza presenti in zona, è stata ricostruita tutta la scena.

A seguito di quanto sopra esposto il cittadino tunisino, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Cassino.