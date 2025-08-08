Analisi sull’acqua non regolari, chiuso camping a Sabaudia

SABAUDIA – E’ stata sospesa l’autorizzazione ad operare al Camping Sant’Andrea a Sabaudia. Lo comunica l’Amministrazione che ha emesso il provvedimento su richiesta dei carabinieri del Nas di Latina che, nel corso di un sopralluogo, hanno controllato le analisi obbligatorie sull’acqua della struttura rilevando un problema. Secondo gli accertamenti, infatti, i titolari hanno presentato un attestato di potabilità dell’acqua, ma il laboratorio che aveva eseguito le analisi non risultava abilitato.

“La sospensione chiesta dal Nas è un atto amministrativo a tutela della salute pubblica, adottato con senso di responsabilità. L’attività potrà regolarmente riaprire non appena verrà fornito un certificato valido”, dicono dal Comune. Il Camping ha garantito dal canto suo massima collaborazione.