Fondi, al Cortile di San Simeone inaugurata “Il grido della mamma palestinese”:

Un’emozione condivisa ha attraversato ieri sera il Cortile di San Simeone a Fondi, in occasione dell’inaugurazione della scultura “Il grido della mamma palestinese” dell’artista Peppino Quinto. Un’opera intensa, capace di toccare corde profonde e trasformare l’arte in strumento di consapevolezza e partecipazione civile. L’evento, caratterizzato da grande partecipazione di pubblico, è stato promosso da un ampio fronte di realtà associative del territorio – ANPI, Un Ponte Per, Azione Cattolica, Legambiente, Obiettivo Comune, CGIL e Libera – unite dal desiderio di dar voce, attraverso la cultura, al dramma palestinese.

Le note del musicista Mario Cardinale hanno accompagnato la serata, creando un dialogo suggestivo tra musica e linguaggio scultoreo. Nel corso dell’iniziativa è stata lanciata una raccolta fondi a sostegno della campagna “Acqua per Gaza” promossa da Un Ponte Per: superata la soglia dei 1.000 euro, che saranno destinati a interventi umanitari per la popolazione civile.

“Il grido della mamma palestinese”, insieme ad altre opere di Quinto, resterà esposta nel Cortile di San Simeone e potrà essere nuovamente visitata nell’ambito della rassegna “Vivila”. Prosegue così il percorso di Fondi a sostegno della Palestina, nel segno dell’ascolto, dell’arte e dell’urgenza di non voltarsi dall’altra parte.