Litiga con il padre e minaccia di ucciderlo. Un denunciato a Fondi

FONDI – Litiga con il padre e minaccia di ucciderlo, una denuncia a Fondi. Protagonista un 42enne fondano ritenuto responsabile di minaccia aggravata. Al commissariato di P.S. di Fondi si è presentato il padre dell’uomo raccontando di aver avuto una lite con il proprio figlio convivente, che a seguito della discussione, si era allontanato a bordo della propria autovettura, gridando “prima o poi t’atterro, tanto mi faccio 7 anni di carcere ed esco”. Tali frasi erano state accompagnate dalla minaccia di possedere una pistola.

Nonostante il torto subito, l’uomo ha manifestato la volontà di non voler comunque perseguire penalmente il figlio che poco dopo tornato a casa alla presenza della polizia ha ammesso che sull’armadio della stanza al piano terra dell’abitazione era presente una pistola.

L’arma a salve era una perfetta imitazione di una pistola 92 Beretta, priva di tappo rosso, munita di caricatore e con canna occlusa, trovate anche 2 cartucce a salve.

Al fine di scongiurare conseguenze ulteriori si è ritenuto necessario, in via precauzionale, ritirare cautelarmente la licenza di porto fucile uso caccia posseduta dal padre del 42enne, nonché tre fucili e oltre cento cartucce, il tutto legittimamente detenuto.