Pontinia, accoltella la moglie e fugge: è caccia all’uomo

Tentato femminicidio a Pontinia, dove un uomo di origine indiana ha accoltellato la moglie, ferendola gravemente, prima di darsi alla fuga. L’aggressione è avvenuta all’interno dell’abitazione della coppia, al culmine – secondo una prima ricostruzione – di un litigio scoppiato per motivi familiari. La donna, colpita da diversi fendenti, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita in eliambulanza all’ospedale Gemelli di Roma, dove è attualmente ricoverata in condizioni critiche. L’uomo si è dileguato subito dopo l’attacco, facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri hanno avviato le ricerche su tutto il territorio e stanno indagando per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. I militari dell’Arma sono intervenuti anche nell’abitazione per effettuare i rilievi e raccogliere ogni elemento utile all’individuazione del responsabile.