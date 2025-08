Cisterna, nuova disinfestazione mirata nelle zone di contagio

CISTERNA – “A seguito di una crescente concentrazione della presenza di zanzare in alcune aree urbane, come segnalato dalla ASL di Latina, nelle stesse è stato disposto un intervento straordinario ed urgente di disinfestazione adulticida con nebulizzatore per questa notte, venerdì 1° agosto dalle ore 23:00 alle ore 04:00 di sabato 2 agosto”. Lo rende noto il Comune di Cisterna, alle prese con alcuni casi di West Nile.

L’intervento sarà effettuato in: via degli Abeti, via dei Lecci, via Antonio Segni, via degli Eucalipti, via dei Faggi, via dei Castagni, via dei Ginepri, via Appia Sud da La Croce all’intersezione con via G. Marconi con l’invito alla cittadinanza residente in queste vie a non esporre all’esterno delle abitazioni sostanze alimentari e indumenti; chiudere porte e finestre; rimuovere giochi presenti all’esterno; prestare attenzione agli animali con ricovero e abbeveratoi esterni.

“È da evitare ogni forma di ristagno d’acqua”, raccomanda il Comune ricordano “le buone prassi e i comportamenti da tenere per la prevenzione del virus West Nile”.

La ditta incaricata per gli interventi di disinfestazione è la Quark Qualità per l’Ambiente, con sede per il Lazio a Pomezia.

I prossimi interventi di disinfestazione saranno effettuati il 7 agosto e il 21 agosto.