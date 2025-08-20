Torna a Prossedi Vicoli di Notte e venerdì c’è Vergassola

PROSSEDI – Torna a Prossedi Vicoli di Notte, la Notte Bianca che da anni richiama migliaia di persone non solo dalla provincia di Latina e dalla Ciociaria, ma anche dal resto del Lazio. L’appuntamento è fissato per sabato 23 agosto, dal tramonto fino all’alba, quando il centro storico di Prossedi si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto di musica, arte, gastronomia e divertimento.

L’avvicinamento al grande evento sarà scandito da due giornate speciali, pensate per coinvolgere pubblici diversi e arricchire ulteriormente il programma.

Giovedì 21 agosto – Vicoli dei Balocchi – La magia dell’infanzia sarà protagonista assoluta con una giornata interamente dedicata ai bambini. Giochi e spettacoli animeranno piazze e vicoli del borgo, tra laboratori creativi organizzati dall’Aps La Scarana, spettacoli di bolle di sapone, palloncini modellabili, trampolieri, cantastorie e una sfilata di figuranti in abiti d’epoca insieme alle mascotte dell’animazione “L’Isola che c’è”. Dalla piazza principale al cuore del centro storico, ogni angolo di Prossedi diventerà un luogo di meraviglia, riportando i più piccoli – e non solo – al piacere semplice del gioco all’aperto.

Venerdì 22 agosto – Vicoli della Cultura -La seconda giornata sarà invece dedicata alla cultura e all’arte in tutte le sue forme. Nel centro storico prenderanno vita concerti, teatro, esposizioni e rievocazioni storiche. Dalla mostra di costumi d’epoca del Cinquecento e dell’Ottocento – a testimonianza del legame tra Prossedi e la Francia grazie alla famiglia Bonaparte – al concerto per flauto e chitarra nella Chiesa di San Nicola, fino al suggestivo appuntamento “Candele a Palazzo – Classic Reimagined” al Palazzo del Gallo. Non mancheranno il teatro dialettale, le “Chiacchiere di vicolo” e l’esibizione dei ragazzi dell’I.C.S. Tommaso d’Aquino Priverno-Prossedi.

Gran finale della serata con uno degli ospiti più attesi: Dario Vergassola, che alle 22:00 all’Ospedale Vecchio porterà in scena il suo spettacolo “Storie Sconcertanti”. Con la sua ironia pungente e il suo stile inconfondibile, l’artista ligure – volto amato della televisione e protagonista di programmi di successo come “Zelig”, “Parla con me” e “Le invasioni barbariche” – saprà conquistare il pubblico con un mix di satira, aneddoti e riflessioni divertenti sulla quotidianità. Un’occasione imperdibile per vivere da vicino la comicità intelligente e tagliente di uno dei più apprezzati interpreti della scena italiana.

Sabato 23 agosto – Vicoli di Notte – Il culmine del programma sarà la Notte Bianca di Prossedi. Nel borgo un percorso che unisce musica, spettacoli, arte e gastronomia fino alle prime luci del mattino. Gli stand gastronomici accompagneranno i visitatori lungo tutta la serata, mentre gruppi musicali e street band animeranno ogni vicolo, regalando l’atmosfera inconfondibile che ha reso “Vicoli di Notte” uno degli appuntamenti più attesi e longevi del Lazio.