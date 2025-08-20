ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

23 agosto

A Borgo Montenero c’è Musicando, concerto benefico per l’Ail Latina

Sul palco saliranno i Phoenix gospel choir, i Caparro e i Frangettas

SAN FELICE CIRCEO – Sabato prossimo 23 agosto nell’area La Torre nel centro di a Borgo Montenero, l’associazione “Insieme ’90”  presenta “Musicando 2025 un concerto per AIL Latina”, una manifestazione musicale a scopo benefico a favore dell’Associazione Italiana contro le Leucemie per raccogliere fondi da destinare all’ assistenza dei pazienti colpiti da leucemie e linfomi.

Sul palco saliranno il coro gospel Phoenix gospel choir, i Caparro con il loro folk cantautoriale e i Frangettas con la loro musica beat anni ’60.

Nell’area La Torre ci saranno stand enogastronomici ad accompagnare la serata di beneficenza. Si comincia alle 19.

