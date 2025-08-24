Ragazzo picchiato da un gruppo di 4 o 5 persone in zona Campo Boario

LATINA – Un ragazzo di 21 anni è stato aggredito e picchiato con violenza da un gruppo di 4 o 5 persone. Questo è quanto ha raccontato proprio il giovane dopo essersi ripreso.

Il giovane è stato trovato privo di sensi su un marciapiede in via del Metano, zona Campo Boario, da una passante che ha immediatamente chiamato il 112. Il ragazzo è stato soccorso dai Sanitari del 118 che lo hanno portato per le cure al Santa Maria Goretti di Latina. Indagano i Carabinieri intervenuti sul posto dove sembrerebbero non esserci testimoni.