Festival Riviera di Ulisse: la grande musica classica tra storia e mito

È stata presentata questa mattina, nella sede della Provincia di Latina a Formia, la seconda edizione del Festival “Riviera di Ulisse”, in programma dal 27 agosto al 2 settembre 2025. La manifestazione, ideata da Luigi Carroccia e Natalie Gabrielli, si conferma come un progetto culturale di prestigio che intreccia musica classica, patrimonio artistico e scenari naturali della Riviera di Ulisse, coinvolgendo i comuni di Formia, Fondi, Minturno e Terracina.

Il presidente della Provincia, Gerardo Stefanelli, ha sottolineato come il Festival rappresenti una concreta opportunità per unire cultura e promozione territoriale, valorizzando siti archeologici, paesaggi e comunità locali. Un concetto ribadito anche dagli amministratori e rappresentanti istituzionali presenti, che hanno evidenziato la forza del progetto nel creare sinergia tra enti, realtà culturali ed eccellenze enogastronomiche.

Il programma 2025 si sviluppa in un itinerario affascinante che unisce musica, archeologia e natura. L’apertura, il 27 agosto, è affidata a una passeggiata musicale al tramonto nel Parco di Gianola con il giovane violinista Julian Kainrath. Il 29 agosto, nel Chiostro di San Domenico a Fondi, si esibirà il pianista Jonathan Fournel, vincitore del Queen Elisabeth Competition. Il 30 agosto, al Teatro Romano di Minturnae, Luigi Carroccia interpreterà i Concerti di Chopin nella rara versione per pianoforte e quintetto d’archi insieme al Quintetto dell’Orchestra da Camera di Mantova.

Il 1° settembre, al Porticciolo Romano del Parco di Gianola, spazio al dialogo tra musica, letteratura e mito con Giuseppe Pestillo e Sandro Sposito, in un omaggio dantesco alle suggestioni della costa ulissica. Gran finale il 2 settembre a La Librata di Terracina, accanto al Tempio di Giove Anxur: il Quintessenza Brass e Carroccia interpreteranno la celebre “Rhapsody in Blue” di Gershwin, seguita da una cena di gala.

Realizzato con il contributo della Regione Lazio e della Provincia di Latina, e con la collaborazione di enti locali, istituzioni culturali e partner come Gastronomica – Festival del Gusto e Slow Food Lazio, il Festival Riviera di Ulisse conferma il ruolo della cultura come motore di bellezza, identità e sviluppo sostenibile per il territorio.