Vigilia di Ferragosto gratuita alla Fogliano Arena

LATINA – Chiude con una festa aperta alla città la prima stagione alla Fogliano Arena. Giovedì 14 agosto, a partire dalle ore 23 e fino a notte inoltrata, c’è il “Latina in Arena Music Festival”, a ingresso libero. Musica, danza e divertimento: sul palco sia alterneranno i dj Stefano Volpi, Trixie, Flaxsa, Artur Da Silva e, alla voce, Logan. Lo spettacolo sarà arricchito da animazione, performance di danza con il corpo di ballo della Fogliano Arena, beverage experience e un suggestivo spettacolo pirotecnico per salutare la vigilia di Ferragosto.

«Abbiamo voluto chiudere il nostro primo anno di attività con un evento che fosse un vero e proprio omaggio alla città che ci ha accolti con entusiasmo» dichiara Gianluca Boldreghini, ideatore della Fogliano Arena insieme alla moglie Roberta. «Questo festival è il nostro modo di dire grazie a Latina e a tutti coloro che hanno creduto in questa sfida. La Fogliano Arena è nata dall’amore per il nostro territorio, dalla consapevolezza delle sue enormi potenzialità, troppo spesso inespresse, e dal desiderio di offrire un luogo nuovo per incontrarsi, divertirsi e vivere emozioni. Il 14 agosto vogliamo condividere tutto questo con il maggior numero possibile di persone, in una notte di musica e spettacolo aperta a tutti».

Il “Latina in Arena Music Festival” segnerà così non solo la conclusione di una stagione intensa e ricca di appuntamenti, ma anche l’inizio di una tradizione che mira a mettere al centro Latina e la sua comunità.

INFO E PRENOTAZIONI

Ingresso libero, tavoli privè a partire da 25 euro.

Tel. 0773 273418 – 327 5918002.