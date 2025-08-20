Gaeta, messa in memoria di Franco Perlino e corteo contro la violenza

Giovedì 21 agosto la città di Gaeta si stringerà attorno alla memoria del signor Franco Perlino, l’82enne morto nei giorni scorsi in seguito a una spinta subita durante una lite per motivi di precedenza nell’area parcheggio ex Avir. Accogliendo la volontà della famiglia e le numerose richieste giunte dalla cittadinanza, l’amministrazione comunale – di concerto con la Parrocchia di San Paolo Apostolo – ha organizzato una messa di suffragio che sarà celebrata alle ore 19.00. Al termine della funzione, i partecipanti si muoveranno in corteo da via Cagliari verso il parcheggio ex Avir, luogo dell’aggressione, dove è previsto un momento di raccoglimento accompagnato da alcuni interventi istituzionali. Alle 20.30 si terrà inoltre un gesto simbolico fortemente condiviso: lo spegnimento, per cinque minuti, delle luci di alcuni dei monumenti più rappresentativi della città, tra cui Palazzo Comunale, Torre Civica, Fontana di San Francesco, Campanile del Duomo, Tempio di San Francesco, Corso Cavour, Castello Aragonese, Monumento ai Sommergibilisti, Base POL/NATO e sede della Guardia Costiera.

L’appello a partecipare, esteso anche a residenti, commercianti, turisti, autorità civili, religiose e militari, invita tutti – incluse abitazioni private e attività commerciali – a spegnere simbolicamente le luci per dire con forza “basta” a ogni forma di violenza.