“Alto Impatto”, nel mirino le attività cinesi: controlli e sanzioni anche a Latina, Aprilia e Fondi

LATINA – La questura di Latina ha preso parte alla vasta operazione di polizia, coordinata dal Servizio centrale operativo (SCO), che si è conclusa ieri, per contrastare i fenomeni criminali connessi alla comunità cinese presente in Italia, con particolare riguardo ai delitti legati all’immigrazione clandestina, allo sfruttamento della prostituzione e del lavoro, alla contraffazione di prodotti, alla distribuzione di stupefacenti e alla detenzione abusiva di armi.

L’operazione ad “alto impatto”, con il supporto dei Reparti prevenzione crimine, è scattata dopo le indagini svolte dalle Squadre mobili oltre che di Latina ( di Ancona, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Cosenza, Firenze, Forlì Cesena, Genova, Mantova, Milano, Padova, Parma, Perugia, Pistoia, Prato, Reggio Emilia, Roma, Siena, Treviso, Udine, Verona e Vicenza), che ha permesso di individuare le persone e i luoghi connessi allo svolgimento di attività illegali, con particolare riguardo alle attività produttive e agli esercizi commerciali gestiti da cinesi.

In provincia di Latina, le attività hanno riguardato, il capoluogo pontino, Aprilia e Fondi dove il personale della Squadra Mobile, con gli agenti dei due commissariati, la Divisione Polizia Amministrativa e con l’ausilio degli Ispettori del Lavoro, hanno controllato numerose e attività commerciali gestite da soggetti di nazionalità cinese.

A Campo di Carne, nel Comune di Aprilia, il controllo è stato effettuato presso un’abitazione privata dove è stata individuata una cittadina cinese che svolgeva l’attività di prostituzione, incontri che organizzava attraverso l’inserimento di annunci presso un noto sito. Al momento non sono state individuate attività di sfruttamento della prostituzione.

A Fondi, tra i controlli effettuati presso un esercizio commerciale, sono emerse alcune irregolarità di carattere amministrativo, in particolare il titolare di una delle attività aveva assunto alle sue dipendenze il lavoratore senza la preventiva comunicazione del rapporto di lavoro. Inoltre, non aveva provveduto alla redazione del previsto documento di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro. E’ stata trasmessa comunicazione all’Ispettorato del Lavoro per l’applicazione delle sanzioni amministrative e per la sospensione temporanea dell’attività commerciale.

Complessivamente in provincia di Latina sono stati controllati 6 esercizi commerciali e elevate quattro sanzioni amministrative.