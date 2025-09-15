Scuola di via Tasso, prima riunione operativa dopo la chiusura per amianto

Si è svolta questa mattina, nella sala Calicchia del Comune di Latina, la prima riunione tecnico-istituzionale per affrontare l’emergenza legata alla chiusura della scuola di via Tasso, disposta con ordinanza sindacale lo scorso 13 settembre dopo il ritrovamento di tracce di amianto nei pavimenti. All’incontro hanno partecipato il sindaco Matilde Celentano, il vice sindaco Massimiliano Carnevale, l’assessore alla Pubblica istruzione Francesca Tesone, dirigenti comunali, la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “Torquato Tasso” Elisabetta Burchietti e un rappresentante dell’Ufficio scolastico provinciale.

Il vice sindaco Carnevale ha spiegato che all’interno del plesso sono state posizionate sonde per verificare l’eventuale presenza di particelle di amianto nell’aria. I risultati delle analisi di laboratorio arriveranno entro 48 ore. Nel frattempo si valutano gli interventi da realizzare, tra cui l’applicazione di una resina sigillante sulle parti ammalorate del pavimento. La chiusura della scuola riguarda 24 aule, 15 della primaria e 9 della secondaria. L’amministrazione sta cercando soluzioni per evitare la didattica a distanza, anche attraverso la disponibilità di aule in altri istituti della zona.

“Garantire la sicurezza e il benessere degli studenti è la nostra priorità – ha detto l’assessore Tesone – e lavoriamo per ridurre al minimo l’impatto sulla continuità didattica”. Sulla stessa linea il sindaco Celentano: “Evitare la Dad è fondamentale. Se le aule disponibili non dovessero bastare, utilizzeremo anche l’ex scuola di via Varsavia, recentemente ristrutturata”.

La riunione è stata aggiornata a domani alle 13, quando saranno forniti ulteriori aggiornamenti.