Nasce il brand «Appia Regina Viarum – Provincia di Latina»

È stato presentato sabato scorso, 13 settembre, all’albergo Teatro Romano di Minturno, il nuovo brand “Appia Regina Viarum – Provincia di Latina”, nato con l’obiettivo di pianificare e promuovere lo sviluppo turistico del tratto pontino della via Appia, riconosciuto patrimonio UNESCO.

Il simbolo scelto è una corona di 13 basoli che rappresentano i Comuni coinvolti nella cabina di regia provinciale: Latina, Cisterna di Latina, Norma, Sermoneta, Sezze, Pontinia, Terracina, Monte San Biagio, Fondi, Itri, Gaeta, Formia e Minturno. A coordinare il progetto è il presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli, ideatore e promotore dell’iniziativa.

La prima grande vetrina del brand sarà la XXVII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum (30 ottobre – 2 novembre), dove la Provincia di Latina sarà presente con uno stand dal forte impatto simbolico: uno spazio lineare, percorso da un filo rosso, a richiamare il concetto di “via” che unisce tempi, luoghi e comunità. Accanto all’area commerciale e a quella dedicata agli speech, ci sarà anche una sezione degustazioni, in ideale continuità con le aree di sosta che, fin dall’epoca romana, accoglievano i viandanti lungo l’Appia.

Il progetto, frutto della collaborazione tra istituzioni, Comuni, associazioni e operatori, vede il coinvolgimento anche del Ministero della Cultura e della Direzione Musei Lazio. La presentazione è stata accompagnata da un’esibizione dell’Orchestra Internazionale di Roma e da una visita al Ponte Real Ferdinando, il primo ponte sospeso a catenaria di ferro in Italia, costruito tra il 1828 e il 1832.

«La storia che è iniziata sabato è davvero nuova, entusiasmante e destinata a diventare un benchmark – ha dichiarato Gerardo Stefanelli –. La Regina Viarum, dall’anno scorso patrimonio UNESCO, è uno dei tratti più affascinanti al mondo, nota in ogni continente. La Provincia di Latina e i suoi 13 Comuni investiranno risorse ed energie per accrescere la consapevolezza e attrarre sempre più turisti, trasformando questo patrimonio in una leva di sviluppo per tutto il territorio».