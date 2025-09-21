A Sonnino, una piccola centrale di spaccio in casa

A Sonnino tre uomini sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio, in concorso tra loro. I Carabinieri, con l’ausilio dei Carabinieri dell’unità cinofile di Santa Maria Galeria, hanno deciso di eseguire una perquisizione presso l’abitazione di un 68enne, che ha permesso ai militari dell’Arma di rinvenire 19 grammi di cocaina, suddivisa in 6 dosi da 1 grammo circa e la restante parte in un’unica dose, oltre a 7 grammi di marijuana confezionata in una singola dose, 5 bilancini di precisione, 5.500 euro in contanti che si ritiene essere il provento dell’attività illecita. E’ stato tutto sequestrato. La sostanza stupefacente sarà opportunamente analizzata per stabilirne la natura e il principio attivo, nell’ambito delle direttive che saranno impartite dall’Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica di Latina..