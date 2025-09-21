Aprilia: deve scontare 2anni per droga, 52enne in cercere

I Carabinieri di Aprilia hanno arrestato un uomo di 52 anni del posto, già noto alle Forze di Polizia, in esecuzione dell’ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Roma – l’Ufficio Esecuzioni Penali, perché deve espiare la pena di anni 2 e giorni 22 giorni di reclusione, poiché riconosciuto colpevole del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso lo scorso mese di aprile e Roma. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Ad Aprilia è stata anche denunciata una donna di 40 anni, già nota alle forze di polizia

che, sottoposta a perquisizione personale, è stata trovata in possesso di 2,3 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, suddivisa in 7 dosi e una modica quantità di sostanza stupefacente di tipo “hashish” e “crack”.

I Carabinieri hanno esteso la perquisizione anche presso l’abitazione dell’indagata rinvenendo un bilancino di precisione.