Priverno: in preda ad un raptus distrugge la targa del monumento ai caduti

A Priverno, in preda ad un raptus con un machete e un bastone di legno, prima danneggia un’autovettura, infrangendo tutti i vetri, poi colpisce il monumento ai caduti edificato per commemorare “I CARABINIERI MARTIRI DI FIESOLE”, rompendo l’effige raffigurante i tre carabinieri deceduti, per poi scappare. L’uomo, 31 anni del posto, già noto alle forze di polizia è stato raggiunto dopo un breve inseguimento e denunciato per il reato distruzione di bene culturale, danneggiamento aggravato e porto abusivo di arma bianca.

I Carabinieri hanno posto sotto sequestro sia il machete che il bastone in legno. L’uomo, invece, è stato soccorso da personale del 118 e trasportato presso l’ospedale “Santa Maria Goretti”, per gli accertamenti e le cure del caso, visto lo stato di agitazione in cui versava.