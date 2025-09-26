Ad Aprilia Tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale

Ad Aprilia ha tratto due arresti per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Nel primo pomeriggio, gli agenti, transitando lungo la SS 148 Pontina in direzione Latina, hanno notato due soggetti intenti a caricare una valigia di grandi dimensioni da un furgone a un’autovettura, nei pressi di un esercizio commerciale specializzato in materiale edile. Insospettiti dall’atteggiamento dei due, i poliziotti hanno deciso di controllarli ma i due hanno tentato la fuga ma che sono riusciti a fermare i fuggitivi e a procedere al loro arresto.

Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti attrezzi da lavoro per un valore stimato di circa 4.000-5.000 euro, rubati poco prima da un furgone parcheggiato nello stesso piazzale. All’interno dell’auto sono stati inoltre trovati arnesi atti allo scasso. Le perquisizioni personali hanno invece dato esito negativo.

Grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza e all’identificazione del proprietario del veicolo derubato, hanno accertato la dinamica del furto.

Il legittimo proprietario ha sporto formale denuncia presso l’Arma dei Carabinieri. Gli arrestati, entrambi con numerosi precedenti specifici, sono stati identificati a seguito di rilievi foto segnaletici e dattiloscopici e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il Pubblico Ministero di turno ha disposto per entrambi il rito direttissimo da celebrarsi presso il Tribunale di Latina nella giornata di oggi. Gli strumenti da scasso sequestrati sono stati repertati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.

Si ricorda che per gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.