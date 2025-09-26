Arrestati due uomini per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

TERRACINA – Controllata una zona di spaccio a Terracina. L’attività, coordinata dalla Squadra Anticrimine del Commissariato di Terracina con il supporto delle unità cinofile del Reparto Cinofili di Nettuno ha documentato in tempo reale una cessione di sostanza stupefacente da parte di due individui a un acquirente, immediatamente fermato e trovato in possesso di hashish.

Le successive perquisizioni personali, domiciliari e locali, condotte anche grazie al prezioso intervento dei cani antidroga “ISCO” e “ODINA”, hanno permesso di sequestrare complessivamente:

· oltre 7 grammi di cocaina,

· circa 28 grammi di hashish,

· oltre 500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita,

· un bilancino elettronico di precisione,

· materiale per il confezionamento della droga,

· diversi telefoni cellulari in uso agli indagati.

La droga era nascosta all’interno di nicchie murali, vani contatori e grondaie situate lungo via Cascarini, luoghi utilizzati per lo stoccaggio e la vendita delle dosi.

I due arrestati risultano già gravati da precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti e, in un caso, anche per reati contro la persona. Entrambi sono attualmente irregolari sul territorio nazionale ora sono in attesa del rito per direttissima