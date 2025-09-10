Priverno, incidente in moto: la compagna di Tommaso Monti lancia un appello per donazioni di sangue

Un gesto di solidarietà può fare la differenza per salvare la vita di Tommaso Monti, il 43enne di Priverno rimasto gravemente ferito sabato sera in un incidente stradale. L’uomo, in sella alla sua moto, è stato travolto da un’auto che, secondo le prime ricostruzioni, non avrebbe rispettato il semaforo rosso all’incrocio tra via Setina Ceriara e via Torretta Rocchigiana.

Da quel momento Monti è ricoverato in condizioni critiche al San Camillo di Roma. Accanto a lui la compagna, Paula Tita, che sui social ha lanciato un appello urgente alla comunità: «Il mio Tommy è speciale anche nel gruppo sanguigno, è 0 negativo. Abbiamo bisogno di persone con sangue 0 negativo. Vi chiedo di donare al San Camillo, edificio Antonini, centro trasfusionale, unità CR1, specificando per Tommaso Monti».

Il gruppo sanguigno 0 negativo è raro e compatibile con tutti i pazienti in emergenza, ma chi lo possiede può ricevere sangue soltanto dallo stesso gruppo. Per questo la richiesta di aiuto è particolarmente urgente.