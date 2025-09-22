Attività Produttive, confronto con i Sindacati su politiche attive del lavoro

La Commissione Attività Produttive ha dedicato una nuova seduta al tema delle politiche attive del lavoro, aprendo il confronto con le organizzazioni sindacali. Al centro, il ruolo delle competenze come leva per favorire l’occupazione e sostenere la crescita del territorio.

Dopo gli incontri con ITS, Università, associazioni di categoria e istituzioni locali, oggi i sindacati hanno portato il loro contributo su contrattazione, welfare aziendale e lavoro qualificato. È emersa l’urgenza di aggiornare le competenze in relazione alle transizioni in atto, con particolare attenzione a giovani NEET, popolazione straniera e valorizzazione dei percorsi formativi.

Tra le linee operative condivise, la creazione di un Osservatorio permanente su competenze e occupazione, il potenziamento del servizio Informagiovani e l’organizzazione di un evento pubblico dedicato alle politiche attive. È stato inoltre richiamato il tema della legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione di impresa, considerata strumento centrale per rafforzare il dialogo sociale e la produttività.

Al tavolo hanno preso parte rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Università La Sapienza – Polo pontino, Camera di Commercio, Ufficio scolastico, Fondazioni ITS e Unindustria. Tutti hanno sottolineato l’importanza di mantenere un confronto stabile tra istituzioni, imprese, scuola e parti sociali per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.