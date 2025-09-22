Omicidio di Campo Boario, Sabrina Dal Col resta in silenzio davanti al gip

Si è avvalsa della facoltà di non rispondere Sabrina Dal Col, la 53enne arrestata con l’accusa di omicidio volontario per la morte di Antonietta Rocco, 63 anni, disabile e ipovedente, trovata senza vita nel suo appartamento di via Muzio Scevola, a Campo Boario. La donna si è presentata davanti al gip Giuseppe Cario, assistita dai suoi legali, ma ha scelto il silenzio. Secondo le prime ricostruzioni, l’omicidio si sarebbe consumato nella serata di giovedì 18 settembre. La vittima sarebbe stata colpita con un’arma affilata che le ha provocato una profonda ferita alla gola. A rinvenire il corpo, disteso sul letto in una pozza di sangue, era stata la badante, rientrata la mattina successiva. Dal Col conosceva bene la vittima e i suoi parenti, tanto da essere stata più volte di supporto in casa in assenza della badante fissa. Ma i rapporti si erano incrinati da tempo, fino all’allontanamento. Resta da chiarire il movente del delitto, reso ancora più inquietante dalla violenza con cui è stato commesso. Il gip ha intanto convalidato l’arresto e disposto la custodia in carcere. Proseguono le indagini degli investigatori, che stanno ascoltando i familiari della vittima per ricostruire ogni dettaglio.