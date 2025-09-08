Investimento di Federico Salvagni, resta in carcere Gioacchino Sacco

Resta in carcere Gioacchino Sacco, il 49enne arrestato dopo il tragico incidente tra il 14 e il 15 agosto in cui ha perso la vita il 16enne Federico Salvagni. Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato la misura cautelare, respingendo il ricorso della difesa. Secondo gli accertamenti della Polizia Stradale, Sacco viaggiava a forte velocità a bordo di una Lancia Y priva di assicurazione e revisione, e senza patente, revocata nel 2024. Dopo l’investimento del giovane, non si era fermato a prestare soccorso. A suo carico le accuse sono di omicidio stradale colposo e omissione di soccorso. Nei giorni scorsi, davanti al Tribunale di Piazzale Clodio, familiari e amici di Federico avevano organizzato un sit-in per chiedere giustizia e scongiurare la possibilità che l’indagato potesse ottenere i domiciliari. La decisione del Riesame, che sarà motivata nei prossimi giorni, conferma il quadro indiziario raccolto dalla Procura di Latina e riconosce la sussistenza delle esigenze cautelari. Un provvedimento che restituisce un po’ di sollievo ai familiari del ragazzo, pur nella consapevolezza che nessuna sentenza potrà colmare il vuoto lasciato dalla sua scomparsa.