Cade sul Picco di Circe, ragazza di Bassiano salvata dal Soccorso Alpino del Lazio

SAN FELICE CIRCEO – Nella tarda serata di ieri il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio è intervenuto sul Monte Circeo, lungo il sentiero della direttissima, per prestare assistenza a una coppia di escursionisti in difficoltà. La ragazza, 21 anni originaria di Bassiano, è scivolata riportando un trauma agli arti inferiori che le ha impedito di proseguire autonomamente. Con lei il compagno di escursione, 23 anni di Latina, rimasto illeso.

Una squadra di terra composta da tecnici del CNSAS e operatori dei Vigili del Fuoco ha raggiunto a piedi i due giovani, stabilizzando la ragazza e trasportandola in un punto idoneo per il recupero aereo. Grazie al rapporto di collaborazione, il CNSAS Lazio ha richiesto supporto al Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali, che ha inviato sul posto un elicottero dell’85° Centro SAR del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, decollato da Pratica di Mare, con a bordo un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino per le operazioni di recupero.

Il recupero dell’escursionista è stato effettuato intorno alle ore 23:00 mediante verricello dall’elicottero dell’Aeronautica Militare, che ha poi fatto rientro alla base di Pratica di Mare. Contestualmente, la squadra di terra del Soccorso Alpino ha accompagnato il compagno illeso fino alle auto.