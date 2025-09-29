Ergastolo per Cristian Sodano: fu omicidio volontario aggravato dai motivi abietti e futili











LATINA – Se n’è andata velocemente riuscendo a sfuggire ai giornalisti, accompagnata dall’amica di sempre che la proteggeva anche in aula, Desireé Amato dopo la lettura della sentenza che ha condannato Christian Sodano, suo ex fidanzato, alla pena dell’ergastolo per l’omicidio volontario, aggravato dai futili motivi, di Nicoletta Zomparelli e Reneé Amato, mamma e sorella. La Corte D’Assise presieduta dal giudice Gianluca Soana, ha invece escluso l’aggravante della premeditazione. L’ex finanziere 28enne era in aula, al momento della lettura della sentenza, seduto nella gabbia dei detenuti dell’aula Giorgio Zeppieri del Tribunale di Latina. Accolta la condanna richiesta dai pubblici ministeri Valerio De Luca e Marina Marra.

“Per noi va bene così, chiedevamo l’ergastolo. Ora basta”, sono state le poche parole pronunciate da Giuseppe Amato, marito e padre delle due vittime mentre lasciava il Tribunale.

Il militare, che il 13 febbraio del 2024 uccise con la pistola d’ordinanza, secondo quanto previsto dalla sentenza dovrà scontare 12 mesi in isolamento diurno, è stato condannato all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e per la durata della pena avrà l’interdizione legale. Inoltre è stato condannato al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili che sarà quantificato in separata sede, con una provvisionale di 120mila euro ciascuno nei confronti di Desireé e di suo padre e di 40mila euro nei confronti del padre di Nicoletta Zomparelli e dei suoi due fratelli, Massimo e Maria Pia.

“La nostra presenza qui per tutto il processo ha voluto testimoniare la vicinanza della comunità alle vittime”, ha detto il sindaco Valentino Mantini

Si conclude così il processo di primo grado, ma la difesa dell’imputato ha già annunciato che ricorrerà in appello non appena, fra 90 giorni saranno depositate le motivazioni della sentenza.