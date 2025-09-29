ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

il guasto

Treni, domenica infernale sulla linea Roma-Latina Formia: bloccata per sei ore

cancellazioni e ritardi fino a 180 minuti. Circolazione ripresa a mezzanotte

LATINA  – Domenica da dimenticare quella di ieri 28 settembre per chi viaggiava sulla linea Roma – Napoli via Formia: dalle sei circa del pomeriggio e fino alla mezzanotte la linea è stata bloccata da quello che rete ferroviaria indica con un non meglio specificato “inconveniente tecnico alla linea” tra Monte S. Biagio e Priverno. Fatto sta che la circolazione si è paralizzata, il treni  provenienti da Termini e diretti a Latina-Formia sono stati cancellati, idem quelli provenienti dal sud. Coinvolti anche i treni Alta Velocità che hanno subito rallentamenti fino a 60. Mentre i treni Intercity e Regionali fino a 180 minuti, alcuni Regionali hanno subito limitazioni e cancellazioni. Il peggio è stato per chi era già in viaggio sui treni rimasti fermo per ore sui binari, nelle stazioni a metà strada su convogli già stracolmi di persone.

La circolazione ferroviaria è tornata regolare dopo l’intervento dei tecnici di RFI che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea.

