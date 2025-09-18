ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Suicidio a Santi Cosma e Damiano

Caso Mendico, il ministro Valditara assicura la massima attenzione

Indagini nelle due scuole frequentate dal ragazzo

valditara

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara torna sul caso di Paolo, il 15enne di Santi Cosma e Damiano che si è tolto la vita dopo anni di bullismo. “Seguiamo con la massima attenzione questa vicenda” – ha scritto il ministro su X. Ieri sono partite le ispezioni ministeriali nelle scuole frequentate dal ragazzo: due ispettori hanno iniziato ad ascoltare insegnanti, studenti e genitori. Parallelamente prosegue l’inchiesta penale delle procure di Cassino e dei minori di Roma, che indagano per istigazione al suicidio. Sequestrati computer e cellulari che saranno analizzati nei prossimi giorni.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

In Alto