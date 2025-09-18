Caso Mendico, il ministro Valditara assicura la massima attenzione

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara torna sul caso di Paolo, il 15enne di Santi Cosma e Damiano che si è tolto la vita dopo anni di bullismo. “Seguiamo con la massima attenzione questa vicenda” – ha scritto il ministro su X. Ieri sono partite le ispezioni ministeriali nelle scuole frequentate dal ragazzo: due ispettori hanno iniziato ad ascoltare insegnanti, studenti e genitori. Parallelamente prosegue l’inchiesta penale delle procure di Cassino e dei minori di Roma, che indagano per istigazione al suicidio. Sequestrati computer e cellulari che saranno analizzati nei prossimi giorni.