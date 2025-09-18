Sale la tensione a Latina, nuova esplosione in viale Nervi

Nuovo attentato nella notte a Latina. Intorno all’1:30, in viale Nervi, ignoti hanno incendiato due auto e fatto esplodere una bomba all’ingresso di un condominio delle case popolari. L’ordigno, molto potente, ha distrutto l’androne e il porticato. Le vetture appartengono a persone che non risulterebbero coinvolte in dinamiche criminali. Le indagini della polizia puntano a capire se l’azione fosse mirata a qualche residente del palazzo o dell’intero complesso, da tempo teatro di scontri tra gruppi rivali di spacciatori e che ieri ha visto intensificarsi i controlli dei Carabinieri. Il capoluogo si trova a vivere una situazione di costante paura, al centro di una lotta per il potere nelle principali piazze di spaccio della città. L’attentato segue infatti quello dei giorni scorsi in via Guido Rossa, nel cuore delle case “Arlecchino”, e si inserisce nella serie di esplosioni che da due settimane sta scuotendo il capoluogo.