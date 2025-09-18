Provincia di Latina, aumentano gli infortuni sul lavoro

Infortuni sul lavoro in aumento in provincia di Latina. Da gennaio a luglio di quest’anno le denunce hanno superato quota duemila: 2.079 contro le 1.989 registrate nello stesso periodo del 2024, con un incremento di 90 casi. In crescita anche gli episodi mortali: sei in sette mesi, uno in più rispetto all’anno precedente.

I dati emergono dal report elaborato dalla Uil di Latina su base Inail nell’ambito dell’Osservatorio Uil Lazio #ZeroMortiSulLavoro. «Da tempo denunciamo un costante incremento di eventi che rendono la vita lavorativa di tante persone del nostro territorio un percorso pieno di ostacoli, che a volte si trasformano in letali», ha commentato Luigi Garullo, segretario generale della Uil pontina.

Il quadro provinciale colloca Latina subito dopo Roma per numero di infortuni: nella capitale e provincia se ne sono contati 20.284, mentre a seguire ci sono Frosinone (1.456), Viterbo (1.112) e Rieti (676).

A livello regionale il trend è differenziato. Nei primi sette mesi del 2025 sono stati denunciati 25.607 infortuni complessivi, con un aumento rispetto ai 24.181 dello stesso periodo del 2024. Crescono in particolare i casi femminili, passati da 9.470 a 10.073, mentre quelli maschili sono saliti da 14.711 a 15.534.

Sul fronte dei decessi si registra invece una diminuzione: 47 in tutto il Lazio contro i 62 dello scorso anno. Una riduzione determinata soprattutto dai dati di Roma e provincia, dove gli infortuni mortali sono calati da 49 a 30, risultato che la Uil attribuisce anche agli accordi raggiunti tra istituzioni e parti sociali. «Accordi che speriamo possano essere siglati presto anche nel nostro territorio – ha concluso Garullo – perché in gioco c’è la salute e la sicurezza dei lavoratori e il rispetto dei loro diritti».