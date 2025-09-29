Duplice femminicidio di Cisterna, è il giorno del verdetto per Christian Sodano

LATINA – E’ il giorno del verdetto per il duplice femminicidio di Nicoletta Zomparelli e Reneé Amato, le due donne uccise dal finanziere Christian Sodano nella loro abitazione di Cisterna dove lui era ospite di Desireé, figlia della prima e sorella della seconda. La ragazza voleva lasciarlo e il 13 febbraio dello scorso anno glielo aveva detto, scatenando una reazione sanguinaria. Si torna questa mattina in aula, in tribunale a Latina, per le repliche, poi la Corte D’Assise presieduta si ritirerà in camera di Consiglio per la decisione. L’accusa ha chiesto per Sodano il massimo della pena ritenendolo colpevole di omicidio premeditato aggravato dai motivi abbietti.

Nel processo di primo grado, oltre ai familiari delle due vittime, si è costituito parte civile anche il Comune di Cisterna.