Latina, arrestata quarantenne per rapine e aggressioni: vittime anche persone anziane

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Latina, con il supporto delle Stazioni di Latina e Sabaudia, hanno arrestato una donna di 40 anni, italiana, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Latina. È accusata di rapina e lesioni personali, reati commessi nei mesi di giugno e luglio anche ai danni di anziani, con l’uso di armi.

Le indagini sono partite dopo una rapina avvenuta nei pressi dell’ospedale Santa Maria Goretti, in cui una 79enne era stata aggredita alle spalle e trascinata a terra per strapparle la borsa. Le testimonianze raccolte e la conoscenza del territorio da parte dei militari hanno permesso di individuare la quarantenne come responsabile, collegandola anche ad altri episodi.

Poco dopo, infatti, la donna avrebbe assalito una 70enne con la stessa modalità, procurandole lesioni e riuscendo a impossessarsi della borsa. In un terzo episodio, invece, avrebbe sottratto due borse dall’auto di una 35enne ucraina, minacciandola poi con un paio di forbici per garantirsi la refurtiva.

Le prove raccolte e validate dalla Procura di Latina, sotto la direzione della dott.ssa Luigia Spinelli, hanno convinto il giudice ad emettere il provvedimento restrittivo. La donna, al termine delle formalità, è stata trasferita al carcere di Rebibbia.

I Carabinieri hanno sottolineato la gravità degli episodi, che hanno messo a rischio l’incolumità delle vittime, e ribadito l’importanza della collaborazione tra cittadini, Forze dell’Ordine e Magistratura nel contrasto a reati così gravi.