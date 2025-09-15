Escalation criminale a Latina, il sindaco Celentano annuncia nuove iniziative

Il Consiglio comunale di Latina si è aperto questa mattina con un tema centrale: la sicurezza urbana, alla luce dei recenti attentati dinamitardi che hanno alimentato paura e tensione in città. Il sindaco Matilde Celentano ha lanciato un messaggio chiaro: “Latina non può e non deve essere ostaggio di una minoranza di persone dedite alla criminalità”. Da qui l’annuncio di una serie di iniziative immediate, a sostegno dell’azione delle forze dell’ordine.

“Ho chiesto al Dipartimento finanziario di verificare la disponibilità di fondi per installare, d’accordo con il Questore, nuove telecamere di videosorveglianza nelle aree più sensibili della città”, ha spiegato la prima cittadina, aggiungendo di essere in costante contatto con l’Ater Latina. L’ente ha avviato i lavori di ripristino della palazzina colpita dagli ultimi episodi di cronaca e avviato verifiche sugli alloggi delle cosiddette palazzine “Arlecchino”, per accertare eventuali occupazioni abusive.

Celentano ha inoltre accolto l’appello di molti residenti che chiedono un incontro diretto con le istituzioni. “Sono disponibile – ha detto – e vorrei che insieme a me ci fossero anche i capigruppo di maggioranza e opposizione, per dare un segnale di vicinanza corale”.

Tra le iniziative annunciate anche l’organizzazione di una giornata per la legalità, che vedrà il coinvolgimento di scuole, associazioni sportive e parti sociali, con l’obiettivo di diffondere la cultura della legalità soprattutto tra i più giovani.

Infine, il sindaco ha difeso l’immagine della città: “Latina non è quella che in questi giorni viene raccontata. È una comunità di persone perbene, che lavorano, che crescono i figli e portano avanti progetti di vita sani. Non possiamo permettere che un gruppo di delinquenti rovini l’immagine di una città aperta e accogliente”.

Un appello alla collaborazione chiude l’intervento della Celentano: “Confido che il lavoro congiunto di Comune, forze dell’ordine, Prefettura e Procura porterà presto a un freno alla guerra tra bande e all’assicurazione dei criminali alla giustizia”.