Gaeta, violenta rissa in centro: nove giovani denunciati dalla Polizia

Sono stati identificati e denunciati dalla Polizia di Stato 9 giovani, tra cui due minorenni, indiziati di aver preso parte alla violenta rissa scoppiata lo scorso 28 luglio nel centro storico di Gaeta. L’attività investigativa è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Cassino. La rissa era esplosa nella notte tra il 27 e il 28 luglio, quando le forze dell’ordine erano intervenute a seguito di una chiamata al numero di emergenza 112. Sul posto gli agenti avevano trovato diversi feriti e arredi danneggiati.

Secondo le ricostruzioni, lo scontro sarebbe nato da un alterco tra due giovani, uno residente a Gaeta e l’altro proveniente dalla provincia di Caserta, degenerato in un’aggressione collettiva che ha coinvolto due gruppi contrapposti: da un lato ragazzi del posto, dall’altro giovani arrivati per festeggiare un compleanno in un locale della zona.

Grazie alle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte, gli investigatori del Commissariato di Gaeta hanno ricostruito la dinamica dei fatti e identificato tutti i partecipanti. Per loro è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria con l’ipotesi di rissa aggravata e, in alcuni casi, di lesioni personali gravi. Una persona ha riportato la frattura della mandibola, con intervento chirurgico e una prognosi di 30 giorni.

Restano in corso ulteriori accertamenti, anche per valutare responsabilità legate ai danneggiamenti di due locali della zona. Per gli indagati, presunti responsabili fino a sentenza definitiva, il Questore potrebbe adottare misure di prevenzione personale volte a garantire l’ordine pubblico e a prevenire nuove violenze.