Farmaci ad azione stupefacente acquistati con documenti contraffatti e false ricette: 9 arresti

LATINA – Un sistema di approvvigionamento illecito di farmaci ad azione stupefacente, mediante l’uso di ricette mediche false e documenti di identità contraffatti è stato scoperto dai carabinieri del Nas di Latina e ha portato ad un’operazione scattata all’alba di oggi. Sotto il coordinamento costante della Procura della Repubblica i militari del Nucleo Tutela della Salute guidati dal comandante Felice Egidio hanno dato esecuzione a nove ordinanze di custodia cautelare arrivate al termine di una lunga e complessa attività investigativa che ha evidenziato anche un’ attività parallele di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono attualmente impiegati oltre 50 militari del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, del Comando Provinciale di Latina, del Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare e delle unità cinofile di Santa Maria di Galeria, per finalizzare i 9 provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi dal Gip del Tribunale di Latina.

A breve si conosceranno i dettagli.