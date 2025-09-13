Lunedì prossimo Latina rimarrà senza acqua dunque nel pieno del rientro a scuola il capoluogo si troverà a fronteggiare l’ennesima emergenza idrica. Acqualatina fa sapere che l’interruzione avverrà dalle 14 del 15 settembre fino alle prime ore del mattino del 16. Per via di collegamenti ad altre condotte, restano esclusi i comuni di Borgo Sabotino, Borgo Montello, Ferriere, Borgo Santa Maria, Borgo Carso, Borgo Podgora, Latina Scalo, Borgo Bainsizza). Le autobotti saranno disponibili in piazza Celli, e largo Cavalli.
Nuova interruzione idrica: Latina senza acqua lunedì 15 settembre
A partire dalle 14
Di