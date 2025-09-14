Irregolarità in attività di Aprilia e Cisterna, servizio nel fine settimana

APRILIA, CISTERNA – Fine settimana di controlli della Polizia di Stato, con il supporto del personale della ASL di Latina, presso diverse attività commerciali nei comuni di Aprilia e Cisterna di Latina. L’obiettivo è la verifica del rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igiene alimentare e regolarità amministrativa, ha portato all’accertamento di diverse irregolarità.

Ad Aprilia sono state sottoposte a controllo due attività del settore della ristorazione.

Presso una di queste, sono state accertate gravi violazioni relative alla corretta conservazione degli alimenti, che hanno determinato le sanzioni amministrative per un importo pari a 3.000 euro.

Nel secondo locale, è stata invece rilevata la mancanza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ed i titolari sono stati formalmente invitati a produrre la documentazione necessaria per la regolarizzazione.

Cisterna di Latina

Nel corso dei controlli a Cisterna, presso un’attività commerciale sono state riscontrate gravi violazioni sia in materia di sicurezza sul lavoro sia sotto il profilo igienico-sanitario:

Assenza della documentazione obbligatoria relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro;

Presenza, all’interno del locale, di bombole di gas liquefatto esaurite;

Due estintori con manutenzione scaduta;

Assenza di certificazioni sulla tracciabilità degli alimenti e inidonee modalità di conservazione degli stessi.

Le violazioni hanno comportato l’applicazione di sanzioni amministrative comprese tra i 2.000 e gli 8.000 euro per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, nonché una sanzione di 3.000 euro per le infrazioni igienico-sanitarie. È stata inoltre disposta la cessazione temporanea dell’attività.

Durante le operazioni sono state identificate 57 persone, di cui 10 con pregiudizi di polizia.