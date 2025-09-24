Gaeta verso un protocollo di legalità per il porto

Questa mattina il Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa, è stato ricevuto dal Prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, per discutere delle strategie di gestione e sviluppo del porto di Gaeta, ricadente sotto la giurisdizione della Prefettura.

Al centro del colloquio la volontà di avviare, nei prossimi mesi, un percorso che porterà alla stesura e alla firma di un Protocollo di legalità dedicato allo scalo gaetano, sul modello di quello già operativo con la Prefettura di Roma. L’obiettivo è garantire massima trasparenza e correttezza nelle procedure di gara e negli appalti, anche alla luce dei progetti di sviluppo previsti dall’Autorità.

«La firma di un protocollo dedicato rappresenterà un presidio fondamentale a tutela della legalità, della concorrenza leale e della sicurezza, accompagnando i percorsi di crescita e di investimento che riguarderanno lo scalo nei prossimi anni», ha dichiarato il Commissario Latrofa, sottolineando l’importanza della collaborazione istituzionale con la Prefettura.

Con questo impegno condiviso, si rafforza il legame tra Autorità di Sistema Portuale e Prefettura di Latina, a garanzia di uno sviluppo sostenibile e trasparente del porto di Gaeta, nodo strategico per il sistema portuale laziale.