Sequestri di cannabis light a Fondi, Formia e Terracina

La Polizia di Stato ha eseguito un’operazione di controllo sugli esercizi commerciali nel territorio pontino, sequestrando oltre 110 grammi di infiorescenze e prodotti derivati dalla canapa in tre punti vendita gestiti da una società di capitali con amministratore unico, presenti a Fondi, Formia e Terracina. Il titolare, un trentaseienne residente nel territorio, era incensurato e aveva costituito la società con l’obiettivo di commercializzare legalmente i prodotti a base di canapa, fino a pochi mesi fa consentiti. Le recenti normative, tuttavia, hanno vietato la vendita delle infiorescenze e dei derivati, equiparandone la detenzione e il consumo a quelli di sostanze stupefacenti, salvo eccezioni in ambito medico. Nei prossimi giorni proseguiranno le verifiche presso gli uffici comunali competenti e i controlli nei punti vendita, inclusi i distributori automatici, per garantire il rispetto della normativa vigente.