Potenziamento della sicurezza a Latina, in arrivo 300 telecamere e una control room

La Regione Lazio rafforza la sicurezza a Latina: oltre alle 300 telecamere già annunciate, arriverà anche una “control room” per gestire in tempo reale la mole di immagini e dati in ingresso. L’annuncio è stato dato dall’assessore regionale alla Sicurezza, Luisa Regimenti, al termine di un incontro con il sindaco Matilde Celentano, per fare il punto sulla recente escalation criminale nel capoluogo pontino.

L’assessore ha tenuto a rassicurare sulla presenza e il supporto della Regione Lazio, affinché i cittadini possano vivere con tranquillità e senza paura per la loro incolumità. Gli uffici tecnici sono già al lavoro per predisporre l’installazione delle nuove telecamere di videosorveglianza. Per processare tutti i dati e metterli in rete per il controllo del territorio le centrali operative saranno supportate dalla control room di sistema avanzato. In futuro, si valuterà anche l’installazione di telecamere intelligenti di nuova generazione, che riconoscono l’azione delittuosa. “Porto la solidarietà della Regione non solo con le parole ma anche con i fatti – ha detto Luisa Regimenti che ha spiegato le novità sulla sicurezza nel capoluogo:

Il piano “telecamere” passa alla sua fase operativa ha sottolineato il sindaco Celentano: