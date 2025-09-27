In cinquecento per la Pigiama Run nel centro di Latina

LATINA – Oltre cinquecento persone di tutte le età hanno preso parte venerdì pomeriggio, nell’isola pedonale di Latina, alla Pigiama Run 2025, la gara non competitiva che si corre in pigiama per raccogliere fondi a favore dei bambini malati oncologici. L’appuntamento, inserito nella settimana Europea dello Sport, ha visto una partecipazione sopra le aspettative, segno della grande opera di sensibilizzazione svolta dalla Lilt di Latina che la organizza. Superati i 5000 euro di raccolta fondi.
“Siamo molto soddisfatti”, ha detto la presidente Nicoletta D’Erme arrivata puntuale in pigiama alla manifestazione.
E chiusa la Pigiama Run è già ora di pensare al prossimo impegno della Lilt, Ottobre Rosa.