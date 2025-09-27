Vandali all’Evergreen sbriciolano tubi al neon: area verde chiusa

LATINA – Un atto vandalico ha costretto il Comune di Latina a chiudere il Parco Evergreen, di fronte al Liceo Maiorana. E servirà una bonifica speciale prima che si possa riaprire. Un gruppo di tre adolescenti infatti ha sbriciolato all’interno dell’area verde alcuni tubi al neon, contenenti mercurio, un metallo pesante altamente tossico e inquinante per l’ambiente e la salute umana. Inoltre, ci sono centinaia di piccoli vetri sparsi, pericolosi per i bambini. I tubi di neon sono classificati rifiuto speciale perché il rilascio del mercurio, anche in piccole quantità, può contaminare suolo, acqua e aria. Per questo motivo, è obbligatorio smaltirli correttamente in centri di raccolta specializzati. I tempi per la riapertura dell’unica area verde fruibile del quartiere, sembrano lunghi. Amareggiati si sono detti i volontari che gestiscono il parco in attesa che si completi la procedura di affidamento con bando al legittimo assegnatario. “Danni economici e alla comunità”, sottolineano.