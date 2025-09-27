Norma, nel locale notturno il doppio delle persone autorizzate, denuncia e sanzione per il titolare

NORMA – Una festa con discoteca con il doppio delle persone autorizzate e altre in attesa di entrare e, a Norma, è arrivata la polizia. Il controllo amministrativo eseguito in un locale notturno della città lepina nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta dalla Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Latina per la verifica della regolarità delle autorizzazioni previste per lo svolgimento di spettacoli e intrattenimenti aperti al pubblico, ha accertato che il locale era in possesso di un’ autorizzazione temporanea per lo svolgimento di attività di intrattenimento all’aperto, comprensiva anche dell’intrattenimento danzante. Il limite massimo di capienza però era di 99 persone, secondo quanto previsto dalle normative antincendio mentre all’interno ce n’erano oltre 200, e 70 avventori erano ancora in fila per entrare cosa che avrebbe triplicato le presenze. Per questa ragione il titolare del locale è stato denunciato per violazioni in materia di pubblici spettacoli e sicurezza e nei suoi confronti è stata anche formalizzata la contestazione della sanzione amministrativa. Dell’attività sono stati informati il SUAP e il Servizio Ambiente del Comune per le valutazioni di competenza, incluso l’eventuale avvio di procedimenti per la sospensione della licenza, come previsto dalle disposizioni in materia.