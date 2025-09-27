Itri, controlli straordinari della Polizia di Stato: 112 persone identificate e 52 veicoli controllati

Controlli straordinari della Polizia di Stato a Itri per la prevenzione dei reati predatori. Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Gaeta hanno svolto un servizio mirato che si è articolato in due distinti interventi. La prima operazione è stata dedicata alla vigilanza antisciacallaggio, in seguito all’allerta meteo che aveva spinto numerosi cittadini ad abbandonare temporaneamente le proprie abitazioni. La seconda, invece, è stata finalizzata a prevenire i furti, con pattugliamenti nel centro cittadino e nelle zone di campagna più isolate. Le attività, condotte anche in orari serali e notturni, hanno riguardato le aree considerate maggiormente sensibili sotto il profilo della sicurezza. Nel complesso sono state identificate 112 persone e controllati 52 autoveicoli.