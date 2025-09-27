Terracina, tentata rapina in casa: 38enne arrestato dai Carabinieri

Un uomo di 38 anni, di origine indiana e senza fissa dimora, è stato arrestato nella notte dai Carabinieri della Stazione di Terracina per tentata rapina e lesioni personali aggravate. L’episodio è avvenuto intorno all’una: il trentottenne è stato sorpreso mentre cercava di rubare alcuni oggetti da un magazzino annesso all’abitazione di un’anziana donna. Avvisato dai vicini, sul posto è accorso il figlio della proprietaria che, dopo aver allertato il 112, ha cercato di fermare l’uomo. Il ladro, per garantirsi la fuga, ha colpito il giovane lanciandogli contro un oggetto d’arredo, ferendolo al volto e a una mano, quindi si è allontanato in bicicletta. Grazie all’immediato intervento dei militari, l’aggressore è stato intercettato e bloccato a pochi metri di distanza. Il ferito è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Terracina per le cure del caso. L’arrestato, già noto alle forze dell’ordine, è stato condotto in Tribunale a Latina per l’udienza di convalida con rito direttissimo.