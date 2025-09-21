La fiaccolata per Paolo a Santi Cosma e Damiano, più di mille per il suo ricordo

Più di mille le candele che hanno sfilato per le vie di Santi Cosma e Damiano nella fiaccolata per Paolo il 14enne che si è tolto la vita poche ore prima di tornare a scuola, all’alba dell’11 settembre scorso. Per la famiglia Mendico non c’è pace. «Sono venuti in tanti, ma non c’è consolazione», ribadisce il padre Giuseppe.

«Vorrei che tutti facessimo quello che Paolo ha chiesto: conservargli un posto in prima fila», le parole del vescovo di Gaeta, monsignor Luigi Vari. Poi, rivolto ai giovani presenti: «Sono vicino anche ai tanti ragazzi di qui perché purtroppo in queste cose non è che sono tutti colpevoli».