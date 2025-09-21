Pacco sospetto lasciato davanti una casa al Gionchetto

LATINA – Hanno lasciato un pacco sospetto davanti un’abitazione al Giochetto, per poi allontanarsi, come segnalato dallo proprietario dell’immobile. Sul posto, i Carabinieri, hanno effettivamente riscontrato la presenza di una scatola di scarpe avvolta con del nastro telato, hanno provveduto a cinturare la zona e a richiedere l’intervento del Nucleo Artificieri Antisabotaggio del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Roma, oltre che dei

Vigili del Fuoco e del personale del 118. Dopo aver messi in sicurezza la zona, gli Artificieri

Antisabotaggio hanno provveduto a fare esplodere la scatola che, all’esito di tali operazioni,

è risultata non contenere nulla. È stato eseguito un accurato sopralluogo, a cura di personale specializzato della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Latina, nel corso del quale si è proceduto a repertare quanto ritenuto utile per il prosieguo delle indagini avviate dal citato Comando Compagnia Carabinieri, sotto la

direzione della locale Procura della Repubblica.