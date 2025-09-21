LATINA – Hanno lasciato un pacco sospetto davanti un’abitazione al Giochetto, per poi allontanarsi, come segnalato dallo proprietario dell’immobile. Sul posto, i Carabinieri, hanno effettivamente riscontrato la presenza di una scatola di scarpe avvolta con del nastro telato, hanno provveduto a cinturare la zona e a richiedere l’intervento del Nucleo Artificieri Antisabotaggio del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Roma, oltre che dei
Vigili del Fuoco e del personale del 118. Dopo aver messi in sicurezza la zona, gli Artificieri
Antisabotaggio hanno provveduto a fare esplodere la scatola che, all’esito di tali operazioni,
è risultata non contenere nulla. È stato eseguito un accurato sopralluogo, a cura di personale specializzato della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Latina, nel corso del quale si è proceduto a repertare quanto ritenuto utile per il prosieguo delle indagini avviate dal citato Comando Compagnia Carabinieri, sotto la
direzione della locale Procura della Repubblica.
Pacco sospetto lasciato davanti una casa al Gionchetto
Indagini in corso dei carabinieri, la scatola non conteneva nulla
