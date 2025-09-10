Servizio Civile Universale, 80 ragazzi lo svolgeranno al Comune di Latina per un anno

LATINA – Latina ha accolto gli 80 ragazzi che presteranno Servizio Civile Universale in Comune grazie ai progetti proposti dall’ente. La cerimonia di benvenuto si è svolta martedì mattina presso il foyer del teatro D’Annunzio dove i giovani, di età compresa tra 18 e 28 anni, sono stati ricevuti dalla sindaca Matilde Celentano e dall’assessore alle Politiche giovanili Andrea Chiarato.

“Per la prima volta nella storia – ha affermato la prima cittadina – il Comune di Latina potrà contare su un numero così elevato di giovani che, per 12 mesi, presteranno servizio nel nostro ente. È una notizia di cui siamo particolarmente orgogliosi e che è stata possibile grazie al finanziamento di circa 1 milione di euro ottenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale. Ringrazio in maniera particolare l’assessore al ramo Andrea Chiarato e tutti coloro che lavorano negli uffici del settore Politiche giovanili perché il finanziamento è stato ottenuto grazie al progetto da loro redatto dal titolo “Sosteniamo il digitale in provincia di Latina 2.0” nel quale Latina si è candidata come comune capofila. Latina tra pochi mesi spegnerà 93 candeline, è una città giovane e deve essere a misura di giovani. Stiamo lavorando con tutte le nostre forze in questa direzione”.

I ragazzi presteranno servizio presso gli uffici dei dipartimenti Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Pubblica istruzione, Cultura, Anagrafe, Sport e Sportello del cittadino svolgendo un’esperienza di cittadinanza attiva che nasce con l’obiettivo di favorire la crescita personale e professionale, di creare legami di solidarietà contribuendo al benessere delle comunità e del territorio.

“Da oggi 80 ragazzi entrano a far parte della squadra del Comune di Latina – ha aggiunto l’assessore Chiarato -. Ognuno di loro, in base alle sue inclinazioni e ai suoi studi, ha espresso una preferenza sul servizio nel quale essere collocato. Accogliamo con immenso entusiasmo la loro freschezza, dinamicità e le loro competenze che sicuramente si incastreranno in maniera perfetta con la professionalità di coloro che lavorano da tempo nel nostro Comune. Oltre a questa opportunità presentata oggi stiamo portando avanti altre iniziative significative riguardo alle Politiche giovanili, come il progetto Farò, dedicato al supporto dei giovani Neet attraverso percorsi mirati e integrati, un nuovo spazio pubblico, Spazio Idea Kennedy, destinato ai giovani under 35 grazie all’ultimo finanziamento ANCI ottenuto, l’attivazione del Forum dei Giovani, il progetto “Giovani e impresa – Il cibo nella terra del mito – Talenti da coltivare” che ha già permesso di finanziare due start up e molto altro. La nostra intenzione è di continuare a lavorare per dare sempre più opportunità ai nostri ragazzi”.