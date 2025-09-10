Latina, comitato per l’ordine e la sicurezza sulle due bombe, Ciaramella: “Intensificata la vigilanza e servizi straordinari”

LATINA – Si è tenuto questa mattina il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dalla prefetta Vittoria Ciaramella dopo le esplosioni dei due ordini avvenute all’alba di domenica in Via Guido Rossa a Latina e nella notte tra domenica e lunedì in Via Darsena.

“Sono già stati intensificati servizi di vigilanza e di controllo del territorio da parte delle forze di polizia – sottolinea in una nota la Prefettura – in particolare nelle aree interessate dalle esplosioni. E’ stata anche assicurata la massima attenzione della Prefettura per innalzare il livello di sicurezza percepita da parte della collettività”.

Al tavolo è stato deciso che saranno dunque effettuati nei prossimi giorni i servizi straordinari di controllo mirati e visibili con personale in divisa in borghese e pianificate operazioni interforze ad alto impatto che consentiranno – sottolinea la nota ufficiale – “di offrire una risposta pronta ed efficace alle esigenze di sicurezza della comunità locale”.

Sulle indagini in corso vige stretto riserbo, ma filtra un certo ottimismo sulla possibilità che si arrivi presto alla cattura dei responsabili dei due attentati. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Latina, su quella che è stata classificata come una guerra per il controllo delle piazze di spaccio, proseguono anche per chiarire che cosa l’abbia innescata.

All’incontro hanno preso parte la sindaca di Latina Matilde Celentano, il questore Fausto Vinci e i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di finanza, Cristian Angelillo e Giovanni Marchetti.