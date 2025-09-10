Cambio al comando della Guardia di Finanza di Formia e Latina

LATINA – Il Tenente Colonnello Angelo Andreozzi lascia il Comando del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Latina per assumere un prestigioso incarico presso il Comando Generale della Guardia di Finanza.

Nel corso dei cinque anni di comando del Nucleo del Ten. Col. Andreozzi sono state eseguite importanti indagini di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, e attività di polizia economico finanziaria, tra cui le operazioni “MY FRIENDS” sui concorsi ASL “truccati”, “LA STECCA”, a contrasto della corruzione nella P.A., l’operazione “REBUS”, con la Procura Europea, che ha disvelato un’associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali transnazionali, e l’operazione “UN POSTO AL SOLE”, sulla distrazione di fondi pubblici destinati a progetti di accoglienza e integrazione di soggetti extracomunitari e riciclaggio dei proventi illecitamente ottenuti. A queste si aggiungono le misure di prevenzione patrimoniale applicate sulle disponibilità illecitamente accumulate da soggetti contigui alla criminalità comune e organizzata. Al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria giunge il Ten. Col. Nicola Davide Lorenzo, 45 anni, proveniente dal I Reparto del Comando Generale del Corpo, il quale dopo la frequenza del 100° corso di Accademia, dal 2000 al 2005, ha svolto gli incarichi di istruttore presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti de L’Aquila, Comandante della Tenenza di Fano, Comandante di Sezione presso il Nucleo PEF di Milano, Comandante della Compagnia di Avezzano, Comandante di Sezione e Capo Ufficio Operazioni presso il Nucleo PEF di Genova, Capo Sezione Impiego presso il Comando Generale – I Reparto Personale Ispettori Sovrintendenti Appuntati e Finanzieri.

FORMIA – Al comando del Gruppo di Formia subentra invece il Tenente Colonnello Paolo Zito, 51 anni, di origini casertane, L’Ufficiale Superiore succede al Tenente Colonnello Luigi Galluccio, alla guida del Gruppo da quattro anni e assegnato a un delicato incarico al Comando Regionale Lazio. Tra le più importanti attività condotte dal Tenente Colonnello Luigi GALLUCCIO si evidenziano le operazioni “Fiscal Coin” 1 e 2, concernenti pervasive frodi in materia di crediti di imposta sui bonus edilizi, con la scoperta di crediti fittizi per circa 200 milioni di euro e l’arresto di 11 soggetti responsabili e sequestri per oltre 80 milioni di euro, l’operazione ”Alba Chiara” riguardante un sistema di false fatturazioni utilizzate da imprenditori formiani con un recupero a tassazione di redditi non dichiarati per svariati milioni di euro, nonché numerose altre operazioni in materia di traffico di sostante stupefacenti, come l’operazione ”White fruit” conclusasi con l’arresto di dieci soggetti responsabili; al contempo, il Ten. Col. Galluccio ha coordinato il dispositivo di sicurezza e di legalità economico-finanziaria posto in campo dai dipendenti reparti delle isole di Ponza e Ventotene, particolarmente Referente: Col.t.ST Giovanni Marchetti;

Il Ten. Col. Paolo Zito, proveniente dal Comando Provinciale Roma ove ha svolto funzioni di Capo Ufficio Comando, ha maturato diverse esperienze di comando ed operative, tra le altre, presso la Compagnia di Castellamare di Stabia, il Gruppo Pronto Impiego di Napoli, presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Bari nonché presso la Direzione Investigativa Antimafia di Napoli. Gli Ufficiali subentranti, nei rispettivi interventi di saluto, hanno ringraziato i vertici delle Fiamme Gialle per la fiducia accordatagli nel conferimento dei rispettivi nuovi e prestigiosi incarichi, assicurando da subito il massimo impegno e assoluta collaborazione a tutte le Autorità per proseguire e sviluppare l’attività di prevenzione e contrasto della criminalità economico-finanziaria, attraverso un’azione operativa equilibrata, efficace ed incisiva, in piena e totale sinergia con le altre Forze di Polizia, nell’ottica di tutelare l’economia sana, favorendone il rilancio, a tutela della collettività e dell’ordine pubblico economico. Il Comandante Provinciale, Col. t.ST Giovanni Marchetti, nel ringraziare il Ten. Col. Angelo Andreozzi e il Ten. Col. Luigi Galluccio per il lavoro svolto per il bene della collettività e del territorio e grazie al quale hanno raccolto l’incondizionato plauso di tutte le Autorità e le Istituzioni con le quali hanno collaborato, ha rivolto al Ten. Col. Nicola Davide Lorenzo e al Ten. Col. Paolo Zito, il suo personale augurio di “buon lavoro”, rinnovando loro sentimenti di fiducia alla guida di due reparti operativi assolutamente fondamentali per la sicurezza economica e finanziaria della provincia.